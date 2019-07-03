Лейла Алиева приняла участие в развлекательной программе для детей, организованной Фондом Гейдара Алиева (версия 2)

3 июля 2019 22:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в среду приняла участие в очередной развлекательной программе отдыха, организованной Фондом Гейдара Алиева для детей, лишенных родительской опеки.

Фонд Гейдара Алиева собрал детей в одном из прибрежных мест отдыха столицы – центре отдыха Dalğa Beach. Детей, которые приехали на мероприятие на специальных автобусах, встретили сказочные герои. Жители детских домов номер 1 Низаминского района, номер 2 Сураханского района, номер 3 Хатаинского района, Реабилитационного центра для детей с синдромом Дауна и школы-интерната интеграционного обучения номер 11 ощутили на этом пространстве тепло летнего сезона, провели солнечный день на воздухе.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вместе со своим сыном приняла участие в веселье.

Жители детских домов и дети, нуждающиеся в особой заботе, развлекавшиеся с присущей детям искренней радостью, приняли участие в различных играх, аттракционах, в этот жаркий летний день поплавали в бассейне, украсили досуг различными развлекательными программами, подготовленными для них, поделились радостью с окружающими.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева побеседовала с детьми, поинтересовалась их мнением о веселье, организованном для них, сфотографировалась с каждым из них. Жители детских домов, Реабилитационного центра для детей с синдромом Дауна и школы-интерната интеграционного обучения поделились впечатлениями, рассказали, что нашли здесь новых друзей. Фонд Гейдара Алиева, определивший благотворительность и всестороннюю заботу о подрастающем поколении как приоритетные направления деятельности, подарил жителям детских учреждений столицы интересный и незабываемый день.

Вице-президент Фонда Лейла Алиева потанцевала вмести с детьми.

Каждому ребенку были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева. В веселье приняли участие до 200 детей.

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