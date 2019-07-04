Али Ахмедов: Информация о проведении внеочередных парламентских выборов безосновательна (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Информация о проведении внеочередных парламентских выборов в Азербайджане безосновательна.

Об этом сказал журналистам вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, комментируя информацию о проведении внеочередных парламентских выборов, сообщает в четверг Trend.

«Причина слухов, распространяемых о проведении внеочередных выборов в Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, мне неизвестна. Может быть этой информацией журналисты хотят расширить читательскую аудиторию. Нет никаких оснований для проведения в стране внеочередных парламентских выборов», - подчеркнул вице-премьер.

Ахмедов напомнил, что в Конституции Азербайджана указано, что парламентские выборы должны проводиться в ноябре через каждые пять лет.

В соответствии с законодательством, следующие парламентские выборы будут проведены в ноябре 2020 года. В декабре этого года состоятся муниципальные выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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