Президент Ильхам Алиев учредил Национальную обсерваторию по вопросам трудового рынка и социальной защиты

4 июля 2019 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об учреждении Национальной обсерватории по вопросам трудового рынка и социальной защиты населения" при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно указу:

1. Кабинету Министров Азербайджана поручается:

1.1. создать в двухмесячный срок «Национальную обсерваторию по вопросам трудового рынка и социальной защиты» (далее - Обсерватория) со статусом публичного юридического лица при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, занимающегося подготовкой анализов и прогнозов с целью оценки текущей ситуации в сферах трудового рынка и социальной защиты, принятия эффективных решений по управлению в этих сферах и проинформировать об этом Президента Азербайджана

1.2. . в трехмесячный срок подготовить, и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом;

1.3. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана;

1.4. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;

1.5. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

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