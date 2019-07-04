В Баку проходит очередная сессиия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - В Баку, в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжаются параллельные заседания, сообщает в четверг Trend.

На первом заседании, посвященном деятельности Комитета, было объявлено, что Комитетом каждый год руководит одна из 21-й страны, которые в него входят. Заседание Комитета проводится раз в год. Было также отмечено, что в настоящее время в Список мирового наследия ЮНЕСКО внесено 1092 памятника 134 стран.

В выступлениях обсуждалось также положение дел в области сохранения этих памятников. Было отмечено, что функционируют call-центры и два электронных адреса Комитета. На все запросы, поступающие в структуру, даются подробные ответы. В ходе мероприятия была представлена информация о проектах комитета, реализуемых в последние годы в различных странах, и планах на будущее.

Затем на пленарном заседании были проведены обсуждения по сохранению религиозно-исторических памятников. Были заслушаны доклады о проделанной в этой области работе в разных странах.

На другом заседании с участием стран-членов были затронуты вопросы бюджета. Были рассмотрены вопросы по расходам, финансовому фонду сохранения культурного наследия, заслушаны отчеты рабочих групп.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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