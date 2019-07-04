Президент Ильхам Алиев учредил Национальную обсерваторию по вопросам трудового рынка и социальной защиты (версия 3)

4 июля 2019 17:41 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (Первая версия опубликована в 16:38)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал в четверг указ "Об учреждении Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты населения" при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно указу:

1. Кабинету Министров Азербайджана поручается:

- создать в двухмесячный срок "Национальную обсерваторию по вопросам рынка труда и социальной защиты" (далее - Обсерватория) со статусом публичного юридического лица при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, занимающегося подготовкой анализов и прогнозов с целью оценки текущей ситуации в сферах рынка труда и социальной защиты, принятия эффективных решений по управлению в этих сферах, и проинформировать об этом Президента Азербайджана

- в трехмесячный срок подготовить, и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом;

- в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана;

- проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

2. Осуществление полномочий учредителя обсерватории поручается нижеследующим:

Кабинету Министров Азербайджана:

- согласованное с Президентом Азербайджана утверждение устава и размера уставного фонда обсерватории;

- утверждение структуры и установление числа работников;

- создание органов исполнения, установление их полномочий и досрочное прекращение полномочий;

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана:

- решение других вопросов по полномочиям учредителя публичного юридического лица, в соответствии с пунктом 8.2 закона Азербайджана «О публичных юридических лицах», кроме исключений, указанных в пункте 2.1 настоящего указа.

3. Министерству юстиции поручается обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабинет министров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В связи с повышением зарплат в Азербайджане у 94 тысяч человек увеличится пенсия более чем на 30 процентов
Общество 18:17
Президент Ильхам Алиев учредил Национальную обсерваторию по вопросам трудового рынка и социальной защиты
Политика 16:38
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и США связывают отношения дружбы и сотрудничества
Политика 3 июля 18:35
Агентство по развитию МСБ Азербайджана неуклонно следует "дорожной карте"
Бизнес 3 июля 16:57
Президент Ильхам Алиев принял главу компании Baker Hughes a GE company (ФОТО)
Политика 3 июля 14:05
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Агентства по развитию МСБ с целью поддержки предпринимательства
Политика 2 июля 19:35
Лента новостей
Минналогов Азербайджана внедряет кассовые аппараты нового поколения
Экономика 18:32
Граждане Азербайджана смогут обращаться в службы занятости в электронном виде
Бизнес 18:27
В связи с повышением зарплат в Азербайджане у 94 тысяч человек увеличится пенсия более чем на 30 процентов
Общество 18:17
В Баку проходит очередная сессиия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 18:05
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 18:00
Азербайджанская компания Texno Gallery незначительно увеличила объемы продаж
Бизнес 17:57
Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Другие страны 17:52
Премьер Пакистана встретится с Трампом в США 22 июля
Другие страны 17:50
Власти Флориды призвали жителей убивать игуан
Другие страны 17:47