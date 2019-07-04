Президент Ильхам Алиев учредил Национальную обсерваторию по вопросам трудового рынка и социальной защиты (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал в четверг указ "Об учреждении Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты населения" при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно указу:



1. Кабинету Министров Азербайджана поручается:

- создать в двухмесячный срок "Национальную обсерваторию по вопросам рынка труда и социальной защиты" (далее - Обсерватория) со статусом публичного юридического лица при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, занимающегося подготовкой анализов и прогнозов с целью оценки текущей ситуации в сферах рынка труда и социальной защиты, принятия эффективных решений по управлению в этих сферах, и проинформировать об этом Президента Азербайджана

- в трехмесячный срок подготовить, и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом;

- в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана;

- проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

2. Осуществление полномочий учредителя обсерватории поручается нижеследующим:

Кабинету Министров Азербайджана:

- согласованное с Президентом Азербайджана утверждение устава и размера уставного фонда обсерватории;

- утверждение структуры и установление числа работников;

- создание органов исполнения, установление их полномочий и досрочное прекращение полномочий;

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана:

- решение других вопросов по полномочиям учредителя публичного юридического лица, в соответствии с пунктом 8.2 закона Азербайджана «О публичных юридических лицах», кроме исключений, указанных в пункте 2.1 настоящего указа.

3. Министерству юстиции поручается обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабинет министров.

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