Установлены размеры вознаграждения за самые высокие результаты для азербайджанских спортсменов и их тренеров на II Евроиграх в Минске

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об установлении размеров вознаграждения за самые высокие результаты для спортсменов Азербайджана и их тренеров на II Европейских играх, проведенных в Минске.

Согласно распоряжению, в целях награждения спортсменов Азербайджана, показавших самые высокие результаты на проведенных в городе Минск II Европейских играх, и их тренеров постановляю:

1.Сумму вознаграждения для спортсменов Азербайджана и их тренеров за самые высокие результаты на проведенных в городе Минск II Европейских играх установить в следующем порядке:

1.1.каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его личному тренеру - 25 тысяч манатов;

1.2. каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его личному тренеру - 15 тысяч манатов;

1.3. каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его личному тренеру – 10 тысяч манатов;

1.4.старшим тренерам национальных команд - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз);

2.Кабинету Министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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