Эльмар Мамедъяров встретился с перуанским коллегой в рамках рабочего визита (ФОТО)

5 июля 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, в рамках делового визита в Перу, третьего июля встретился с министром иностранных дел страны Нестором Пополисио.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений, региональные вопросы и вопросы в рамках международного сотрудничества, передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Мамедъяров поблагодарил коллегу за поддержку при вступлении Азербайджана, в качестве наблюдателя в Тихоокеанский альянс (SOA). Отметив, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с альянсом, он сказал, что это открывает новые возможности для расширения торговых связей с азиатскими странами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эльмар Мамедъяров поблагодарил руководство Перу за позицию по нагорно-карабахскому конфликту
Политика 12:11
Сборные Перу и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу
Спорт 4 июля 07:56
Азербайджан примет участие в саммите Тихоокеанского альянса
Политика 3 июля 16:12
Из каких стран в Грузию прибыло больше гостей в июне?
Туризм 3 июля 13:24
Малайзия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях - посол (ФОТО)
Политика 2 июля 22:41
Посол Муриэль Пеневейре: Швейцария заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 2 июля 20:13
Лента новостей
Роберт Секута обсудил роль Азербайджана в интеграции с мировыми энерго- и транспортными проектами (ФОТО)
Экономика 14:42
Столетняя британка раскрыла необычный секрет долголетия
Другие страны 14:35
Гянджинский приборостроительный завод запустит новую линию производства
Бизнес 14:34
В Азербайджане объявлены даты экзаменов по приему на работу учителей
Общество 14:34
На сессию ЮНЕСКО в Баку в Список Всемирного наследия включена первая номинация
Общество 14:29
Иран призвал принять ответные меры и задержать британское судно
Иран 14:19
Узбекистан снизил себестоимость отечественных авто на $140 млн
Бизнес 14:18
Гянджинский приборостроительный завод обнародовал объемы производства и экспорта продукции
Бизнес 14:16
Азербайджанский банк увеличил чистую прибыль почти в 43 раза
Бизнес 14:08