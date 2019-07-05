Эльмар Мамедъяров поблагодарил руководство Перу за позицию по нагорно-карабахскому конфликту (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита в Перу встретился с президентом Конгресса Перу Даниэлем Энрике Салаверри Вилла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи Мамедъяров выразил признательность парламенту Перу за справедливую позицию, изложенную в специальных заявлениях по Ходжалинскому геноциду и армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, изложенную в специальных заявлениях парламента, подчеркнув важность развития парламентской дипломатии между Баку и Лимой.

В свою очередь, председатель Конгресса и участвующие во встрече председатель комитета культуры Конгресса и председатель группы дружбы Перу-Азербайджан конгрессмен Далмиро Паломино Ортис, конгрессмен Хуан Карлос дель Агила и член группы дружбы конгрессмен Виктор Андрес Гарсиа Белонде поделились впечатлениями своего визита в Азербайджан, и высоко оценили развитие страны, и вклад, вносимый в развитие межкультурного диалога во всем мире.

В ходе встречи были также проведены плодотворные обсуждения по различным сферам отношений Азербайджана с Перу и в целом с Латинской Америкой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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