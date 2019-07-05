Эльмар Мамедъяров поблагодарил руководство Перу за позицию по нагорно-карабахскому конфликту (ФОТО)

5 июля 2019 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита в Перу встретился с президентом Конгресса Перу Даниэлем Энрике Салаверри Вилла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи Мамедъяров выразил признательность парламенту Перу за справедливую позицию, изложенную в специальных заявлениях по Ходжалинскому геноциду и армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, изложенную в специальных заявлениях парламента, подчеркнув важность развития парламентской дипломатии между Баку и Лимой.

В свою очередь, председатель Конгресса и участвующие во встрече председатель комитета культуры Конгресса и председатель группы дружбы Перу-Азербайджан конгрессмен Далмиро Паломино Ортис, конгрессмен Хуан Карлос дель Агила и член группы дружбы конгрессмен Виктор Андрес Гарсиа Белонде поделились впечатлениями своего визита в Азербайджан, и высоко оценили развитие страны, и вклад, вносимый в развитие межкультурного диалога во всем мире.

В ходе встречи были также проведены плодотворные обсуждения по различным сферам отношений Азербайджана с Перу и в целом с Латинской Америкой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сборные Перу и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу
Спорт 4 июля 07:56
Азербайджан примет участие в саммите Тихоокеанского альянса
Политика 3 июля 16:12
Малайзия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях - посол (ФОТО)
Политика 2 июля 22:41
Посол Муриэль Пеневейре: Швейцария заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 2 июля 20:13
Эльмар Мамедъяров встретился с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле
Политика 30 июня 23:48
Сборная Перу обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу
Спорт 30 июня 02:00
Лента новостей
Грузия назвала объемы прибыли от экспорта вина
Бизнес 13:11
ЦБА привлек на депозитном аукционе 150 миллионов манатов
Экономика 13:08
Переходный совет будет править Суданом три года и три месяца
Другие страны 13:07
Международная исламская корпорация планирует расширить операции в Азербайджане
Экономика 13:06
Товарная биржа Узбекистана опубликовала результаты торгов драгметаллов за июнь 2019
Бизнес 13:06
В субботу в Баку будет ветрено
Общество 13:03
Минтруда Азербайджана и ПРООН поддержат 550 инвалидов создать бизнес (ФОТО)
Общество 12:59
К 2020 году доля проблемных активов в Азербайджане сократится - S&P
Экономика 12:56
Вице-премьер: Обеспечение экологического баланса важная часть политики Азербайджана
Политика 12:53