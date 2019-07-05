Вице-премьер: Обеспечение экологического баланса важная часть политики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и во всем мире, важной частью проводимой политики является обеспечение экологического баланса.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов во время презентации программы совместной деятельности партии и министерства экологии и природных ресурсов, сообщает в пятницу Trend.

Вице-премьер отметил, что климатические изменения вызывают беспокойство и у азербайджанского общества.

По словам вице-премьера, ПЕА прилагает необходимые усилия для оказания поддержки решения экологических проблем.

Ахмедов напомнил, что партия успешно провела кампанию по посадке 700 тысяч деревьев.

«Охрана окружающей среды - это задача каждого гражданина, потому что всем нужен чистый воздух и вода. Для более широкой реализации этого ПЕА и министерство экологии выдвинули инициативу по осуществлению совместной деятельности. Тем самым мы призываем общество совместно действовать против загрязнения атмосферы, воды, и беречь экологию».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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