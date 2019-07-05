Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса для вынужденных переселенцев в Пираллахи (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу в Пираллахинском районе Баку введен в эксплуатацию новый жилой комплекс, построенный для 306 семей вынужденных переселенцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал о проделанной работе. Было отмечено, что новый жилой квартал, состоящий из многоэтажных зданий для 306 семей вынужденных переселенцев, временно проживающих в общежитиях и других административных зданиях в Пираллахинском районе, был создан на основании распоряжения, подписанного главой государства в 2011 году. Начавшееся в прошлом году строительство нового жилого квартала, заказчиком которого являлся Фонд социального развития вынужденных переселенцев, а подрядчиком – ЖСК «Кристал Абшерон», проведено с высоким качеством. По проекту построено 3 здания, из них два – на 72 и одно – на 162 квартиры. В жилой комплекс также входит школа, здесь построены другие необходимые инфраструктурные объекты, на территории проделана широкомасштабная работа по благоустройству и озеленению. При возведении комплекса особое внимание уделялось электро-, водо-, газо- и теплоснабжению, а также созданию оросительной системы, сети связи и телесети. Это – 104-й по счету современный жилой комплекс в стране, возведенный для вынужденных переселенцев.

В ходе ознакомления с созданными в квартирах условиями Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что из отремонтированных квартир 37 – однокомнатные, 107 – двухкомнатные, 126 – трехкомнатные и 36 – четырехкомнатные. Общая площадь квартир составляет 24 тысячи квадратных метров. Квартирами в новом жилом комплексе будут обеспечены семьи вынужденных переселенцев, временно расселенные в настоящее время в общежитиях и других административных зданиях в Пираллахинском районе.

Говоря о важных шагах в данном направлении, необходимо подчеркнуть также меры, принимаемые под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В Гарадагском районе уже построен жилой комплекс для 1026 семей вынужденных переселенцев. В поселках Масазыр, Мехтиабад Абшеронского района, а также поселке Рамана Сабунчинского района вынужденным переселенцам предоставлено 470 квартир. В приобретенные Фондом Гейдара Алиева 465 квартир переселены семьи вынужденных переселенцев из недостроенного здания станции Скорой медицинской помощи на территории 9-го микрорайона Бинагадинского района. Состоялось также открытие жилых зданий в Сумгайыте, построенных для 1005 семей вынужденных переселенцев. Отметим, что в результате процесса, начавшегося с ликвидации последнего палаточного лагеря в 2007 году, на сегодняшний день для беженцев и вынужденных переселенцев возведены жилые комплексы, состоящие из современных поселков и многоэтажных зданий, жилая площадь которых составляет 3,5 миллиона квадратных метров. До конца 2018 года были улучшены жилищные условия 58 тысяч 223 семей или около 300 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. Только в прошлом году в новые квартиры были переселены 5923 семей вынужденных переселенцев. А в первом квартале 2019 года новыми квартирами были обеспечены 2227 семей вынужденных переселенцев.

Затем в ходе ознакомления с условиями в Бозлинской полной средней школе Лачинского района Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что данное учебное заведение рассчитано на 220 ученических мест. В школе, отличающейся хорошими условиями, привлекающей внимание современным учебным оборудованием, созданы все возможности для учебно-образовательной работы. В компьютерном кабинете школы учащиеся будут приобщаться к секретам информационных технологий.

Внимание и забота Президента Ильхама Алиева о развитии образования подтверждают, что данная сфера включена в число важных приоритетов государственной политики. Этот процесс не ограничивается лишь столицей, он охватывает и регионы, служит построению на высоком уровне обучения наших соотечественников, изгнанных из родных очагов.

Необходимым оборудованием оснащен и спортивный зал школы, здесь имеются все возможности для занятий учащихся физической культурой.

Затем глава государства и первая леди встретились с вынужденными переселенцами.

В заключение была сделана фотография на память.

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