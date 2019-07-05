Президент Ильхам Алиев: В этом году будут построены и сданы в эксплуатацию новые квартиры, частные дома для более шести тысяч семей вынужденных переселенцев

5 июля 2019 22:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году будут построены и сданы в эксплуатацию новые квартиры, частные дома для более шести тысяч семей вынужденных переселенцев.

Об этом в пятницу на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев, в Пираллахинском районе сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы главы государства.

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