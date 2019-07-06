Президент Азербайджана: Наша основная задача - восстановить территориальную целостность (версия 2)

6 июля 2019 00:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наша основная задача - восстановить территориальную целостность.

Об этом в пятницу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня мы создаем эти условия для вынужденных переселенцев. Пока еще есть переселенцы, живущие в тяжелых условиях, и их проблемы находятся на повестке дня. В настоящее время проводится широкомасштабная работа, чтобы в скором времени все переселенцы были обеспечены хорошими условиями. В результате захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана, в начале 1990-х годов наши земли оказались под оккупацией. Наша основная задача – восстановить территориальную целостность. В этом направлении ведется работа, как в политико-дипломатической сфере, так и в области строительства армии", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что для улучшения условий жизни вынужденных переселенцев и повышения их занятости была принята Государственная программа.

"На основе программы строятся дома, возводятся поселки. Возведено более ста поселков, и работа в этом направлении будет проводиться и впредь. Как я уже отметил, в нынешнем году новыми квартирами будут обеспечены, по меньше мере, шесть тысяч семей. В следующем году планируется построить еще больше новых домов", - сказал Президент Азербайджана.

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