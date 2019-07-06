Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Азербайджане появился сильный класс предпринимателей (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане появился сильный класс предпринимателей

Об этом в пятницу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Предприняты очень серьезные шаги по развитию предпринимательства. Считаю, что достижения в этом направлении очень обнадеживающие. Сегодня в Азербайджане появился сильный класс предпринимателей. Предпринимателям принадлежит огромная роль в диверсификации нашего экономического развития. Государство со своей стороны предпринимает шаги, направленные на проведение серьезных реформ, которые дают хорошие результаты. Наши доходы растут. За шесть месяцев нынешнего года наши доходы увеличились более чем на 400 миллионов манатов. Мы направляем эти средства, в первую очередь, на социальные проекты. Как вам известно, в этом году был утвержден очень серьезный социальный пакет", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что пособия, в том числе, пособия, предназначенные для вынужденных переселенцев, были увеличены на 50 процентов.

"Нашел решение вопрос, связанный с проблемными кредитами. Были увеличены зарплаты, пенсии. Конечно, это – прямой результат реформ. Потому что эти реформы приносят нам дополнительные доходы, и мы направляем их, в первую очередь, в социальную сферу. Социальная сфера и впредь будет оставаться для нас приоритетной, так как граждане Азербайджана с каждым годом должны жить лучше, и мы добьемся этого", - добавил Президент Ильхам Алиев

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