Президент Ильхам Алиев: В этом году для более чем шести тысяч семей вынужденных переселенцев будут построены новые квартиры, индивидуальные дома (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В этом году для более чем шести тысяч семей вынужденных переселенцев будут построены новые квартиры, индивидуальные дома.

Об этом в пятницу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В Пираллахинском районе передаются в пользование прекрасные дома для вынужденных переселенцев. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Это замечательное событие. Построено качественно. Переселенцы, которые до сих пор жили в непригодных зданиях, отныне будут жить в этих домах. Это еще раз показывает, что государство проявляет огромное внимание и заботу о вынужденных переселенцах. В последние годы проделана большая работа, как в Баку, так и во всех регионах. Успешно решаются бытовые проблемы вынужденных переселенцев. Это еще раз показывает сдача в эксплуатацию сегодня этих зданий для переселенцев, проживающих в Пираллахинском районе. Прекрасные квартиры, школа - все это еще раз свидетельствует о том, что государство принимает серьезные меры по данному вопросу. В этом году для более чем шести тысяч семей вынужденных переселенцев будут построены новые квартиры, индивидуальные дома. А здесь созданы прекрасные условия для 306 семей. Еще раз сердечно поздравляю вас с этим событием", - сказал глава государства.

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