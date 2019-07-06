Президент Ильхам Алиев принял итальянскую делегацию (версия 2)

6 июля 2019 17:05 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял президента итальянского региона Венето Луку Дзая и членов итальянской делегации, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджано-итальянское сотрудничество очень успешно развивается в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах, и наши страны укрепляют связи стратегического партнерства. Глава государства сказал, что основанные на взаимных интересах азербайджано-итальянские связи являются одним из прекрасных образцов успешного сотрудничества. Президент Ильхам Алиев расценил прошлогодний визит Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан как один из важных шагов, предпринятых в этом направлении. Коснувшись успешной деятельности итальянских компаний в крупных проектах в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение проекта «Южный газовый коридор». Отметив, что «Южный газовый коридор» является широкомасштабным проектом для сотрудничества, глава государства сказал, что данный проект вносит значимый вклад в азербайджано-итальянские связи, а также в развитие регионального сотрудничества и сближает расположенные вдоль маршрута страны друг с другом. Глава государства подчеркнул, что визит делегации Италии в нашу страну станет важным шагом для дальнейшего развития азербайджано-итальянских связей.

Выразив признательность за прием, президент итальянского региона Венето Лука Дзайя подчеркнул значение межрегиональных связей с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. Проинформировав главу государства о представляемом им регионе, он заявил, что имеется большой потенциал для развития нашего сотрудничества. Констатируя, что Азербайджан хорошо известен в итальянском регионе Венето, Лука Дзайя сказал, что павильон Азербайджана в рамках Международной выставки искусств «Венецианская биеннале» всегда вызывал большой интерес. Он также подчеркнул важность 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выступивший на встрече государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Гуглиелмо Пикки отметил, что между Азербайджаном и Италией существуют стратегические связи, указал на хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества наших стран. Он подчеркнул, что проект TAP находится на стадии завершения, еще раз отметил значение проекта «Южный газовый коридор».

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