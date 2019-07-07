Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджанский народ достиг больших высот в сохранении и распространении в мире неповторимых жемчужин нашей национальной культуры, обычаев и традиций, исторического наследия

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в воскресенье поздравила азербайджанский народ по случаю включения Дворца шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Азербайджанский народ достиг больших высот в сохранении и распространении в мире неповторимых жемчужин нашей национальной культуры, обычаев и традиций, исторического наследия. А сегодня мы отмечаем включение Дворца шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Искренне поздравляю наш народ с этим историческим событием!", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.

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