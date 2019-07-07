Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю включения исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (версия 2)

7 июля 2019 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поздравил азербайджанский народ по случаю включения исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы главы государства.

"Уважаемые соотечественники!

Сегодня на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку "Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом" Азербайджана включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историческая часть Шеки, являющегося одним из самых древних городов Азербайджана, на протяжении столетий была известна как один из культурных центров нашей страны. Охрана и развитие богатой уникальными памятниками исторической части города Шеки постоянно находилась в центре внимания государства.

В последние годы были реализованы многочисленные проекты по защите и популяризации на мировом уровне культурного наследия Азербайджана. Следует отметить, что эта деятельность осуществляется в условиях тесного сотрудничества с международными организациями, в частности с ЮНЕСКО, ответственной за мировую культуру, науку и образование. Неслучайно "Ичеришехер, Девичья башня и Комплекс дворца Ширваншахов", "Гобустанский культурный ландшафт с наскальными рисунками" включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а 13 образцов нематериального культурного наследия нашего народа - в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эти события являются очередным признанием в мировом масштабе вклада азербайджанского народа в общечеловеческую культуру.

Дорогие соотечественники!

Олицетворяющие в себе наше прошлое Шекинский Ханский дворец, караван-сараи, мечети и минареты, древние мосты, ремесленные мастерские и жилые дома в историческом центре Шеки с этого дня считаются культурным наследием не только нашего народа, но и всего человечества.

Я поздравляю весь азербайджанский народ по случаю объявления ЮНЕСКО "Центральной части Шеки вместе с Ханским дворцом" Всемирным наследием", - говорится в поздравлении главы государства.

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