Посол: Сам факт встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне позитивен

БАКУ/ Trend/ - Сам факт встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне позитивен.

Об этом Trend сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

«Сам факт встречи в Вашингтоне уже говорит о том, что США, в качестве сопредседателя, заново продемонстрировали свою заинтересованность. Наверное, это самое важное и сам факт встречи в Вашингтоне позитивен. Потому что, все страны-сопредседатели видят необходимость решения конфликта в ближайшее время. Все понимают, что статус-кво неприемлем. И все хотят видеть решение конфликта мирным путем. Это самый большой результат встречи в Вашингтоне", - сказал дипломат.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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