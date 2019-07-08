Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джан Марко Чентинайо, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил высокий уровень азербайджано-итальянских двусторонних отношений, выразил удовлетворение расширением двусторонних связей в политической, экономической и других сферах. Президент Ильхам Алиев расценил прошлогодний визит Президента Италии Серджо Маттареллы в Баку, как показатель успешного развития отношений между двумя странами. Глава государства сказал, что проводится конкретная работа по различным направлениям двусторонних связей и открылись новые возможности для сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что итальянские компании долгие годы успешно работают в Азербайджане. Глава государства отметил значение взаимных визитов различного уровня с точки зрения развития двусторонних отношений.

Выразив признательность за прием, министр Джан Марко Чентинайо подчеркнул, что двусторонние отношения между Италией и Азербайджаном во всех сферах находятся на высоком уровне. Он подчеркнул, что прошлогодний визит Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан внес вклад в дело расширения двусторонних связей. Сообщив о своем участии в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, министр передал поздравления по случаю включения на этой сессии исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список Всемирного наследия и сказал, что эта сессия была знаменательной и для Италии.

Глава государства отметил, что проходящая в Баку 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО - важное мероприятие, расценил включение на этой сессии «Исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как очень знаменательное историческое событие и подчеркнул, что Азербайджан имеет древнюю историю и культуру.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между Азербайджаном и Италией в области культуры и туризма, было отмечено значение установления в Риме памятника гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви и поддержки, оказываемой Азербайджаном археологической работе, проводимой в Риме в свете развития двусторонних культурных связей.

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