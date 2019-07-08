Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в вечере йоги и поэзии в заповеднике "Янардаг" (ФОТО) (версия 2)

8 июля 2019 20:33 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - В понедельник в Государственном историко-культурном природном заповеднике "Янардаг", в рамках литературного проекта "SÖZ", состоялся вечер йоги и поэзии.

В мероприятии приняла участие Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, передает в понедельник Trend.

Очередная тема проекта была посвящена демонстрации особой связи между словом, телом и душой человека.

Выразив признательность участникам, руководитель проекта – поэтесса Нигяр Гасанзаде представила выступающих.

Было отмечено, что проведение мероприятия в седьмой день седьмого месяца – неслучайно. Это олицетворение мистической сути цифры «семь». В этот вечер поэзия и йога сливаются воедиино.

Участники медитировали, используя приемы йоги, направленные на достижение гармонии тела и природы, внутреннего умиротворения и стабильности..

Уроженка Азербайджана Мира, проживающая в Амстердаме, в ходе сессии исполнила древний индийский танец.

Затем, братья Фирдовси и Мехман Расуловы, Нигяр Гасанзаде прочитали свои стихи под музыкальный аккомпанимент. После, свои стихи на азербайджанском и русском языках декламировали другие молодые поэты.

В заключение, Лейла Алиева прочитала свое стихотворение.

Участники сессии сфотографировались на память.

Отметим, что целью литературного проекта "SÖZ" ( слово) является формирование молодого поколения литераторов, творящего, как на родном, так и на иностранных языках.

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