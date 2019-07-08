Эльмар Мамедъяров принял с нового посла Германии (ФОТО)

8 июля 2019 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового посла Германии в Азербайджане Вольфганга Манига, сообщает Trend со ссылкой на министерство

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием связей в политической, экономической, торговой, культурной и других областях. Были обсуждены региональные энергетические и транспортные проекты, осуществляемые по инициативе и с участием Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Маниг вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот.

Глава МИД пожелал удачи новому послу Германии в его дипломатический миссии.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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