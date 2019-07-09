Расширены полномочия Государственного центра перевода Азербайджана

9 июля 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственному центру перевода Азербайджана предоставлены полномочия для выдвижения предложений по составлению программ, сообщает во вторник Trend.

В этой связи Кабмин внес поправки в Устав Центра, согласно которым Центр участвует в разработке и осуществлении законодательных актов, концепций развития и целенаправленных программ по направлениям деятельности, дает предложения по подготовке профессиональных специалистов в сфере перевода и составлению образовательных программ, участвует в их осуществлении, обеспечивает выполнение обязательств, взятых Азербайджаном по вопросам, относящихся к полномочию Центра, и регулируемых международными договорами Азербайджана.

В Уставе к ряду обязанностей Центра добавлены новые пункты, в соответствии с которыми Центр организует делопроизводство и прием граждан согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, принимает меры по повышению профессионализма и дополнительного образования своих сотрудников, организует информационное обеспечение Центра и обеспечивает ее безопасность.

Также Центр имеет право давать предложения о поддержке Азербайджаном международных договоров по различным направлениям деятельности, вести исследования по вопросам, касающимся направлений деятельности, создавать рабочие группы и комиссии, представлять своих сотрудников к государственным награждениям и другим наградам, принимать меры по их поощрению.

Кроме того, в раздел Устава по управлению Центра внесены дополнения о том, что деятельность организует и контролирует его правление. Правление также утверждает фонд зарплаты и заработную плату сотрудников, устанавливает поощрительную систему, дополнительной выплачиваемую сотрудникам за счет средств (исключая средства, выделяемые из госбюджета и других фондов, принадлежащих государству), полученных Центром.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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