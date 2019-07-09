Сегодня Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит 38 вопросов

9 июля 2019 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на повестку которого вынесено 38 вопросов, сообщает во вторник Trend.

Это поправки в законы «О судах и судьях», «О государственной пошлине», «О трудовых пенсиях», «О дорожном движении», «О государственных закупках», в том числе, в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в кодекс об административных проступках.

Поправки будут обсуждаться во втором и третьем чтении.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект «О государственном бюджете Азербайджана на 2019 год».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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