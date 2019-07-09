В Азербайджане открыт новый объект инфраструктуры ВМС (ФОТО/ВИДЕО)

9 июля 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по повышению уровня боевой готовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-морских сил (ВМС), сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового объекта инфраструктуры одной из воинских частей ВМС и ознакомились с созданными здесь условиями.

Министр обороны осмотрел здание штаба, береговые казармы, медпункт, другие служебные и административные помещения, а также сооружения и оборудование, имеющиеся на территории воинской части.

Было отмечено, что надлежащие условия,созданные для командования и личного состава, послужат более качественному и эффективному выполнению задач, стоящих перед офицерами и матросами части.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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