Эльмар Мамедъяров: Важнейшая задача азербайджанской дипломатии - освобождение оккупированных земель и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома

9 июля 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Важнейшая задача азербайджанской дипломатии - освобождение оккупированных земель и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на VI совещании руководителей органов дипломатической службы, сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что международное сообщество однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках его международно признанных границ.

«Вывод оккупационных сил Армении с захваченных азербайджанских территорий и урегулирование конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принципы отраженные, наряду с известными резолюциями СБ ООН, и в соответствующих документах Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, СЕ, ЕС, НАТО и других международных организаций. Прекращение армянской агрессии против Азербайджана, освобождение земель от оккупации и возвращение вынужденных переселенцев в родные дома являются главной задачей азербайджанской дипломатии», - заявил глава МИД Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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