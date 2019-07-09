Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство никогда не было таким сильным, как сейчас (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство никогда не было таким сильным, как сейчас.

Об этом, в частности, говорится в поздравлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам VI совещания, посвященного 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

“Уважаемые участники совещания!

Приветствую вас и поздравляю по случаю 100-летнего юбилея органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Как только была утверждена Декларация независимости об образовании Азербайджанской Демократической Республики - первой на Востоке, в мусульманском мире парламентской республики, налаживание дружественных отношений со всеми нациями было определено в качестве одного из приоритетных направлений внешней политики Республики.

Азербайджанская Демократическая Республика, 100-летний юбилей которой мы отметили в прошлом году, за короткий срок своей деятельности сумела проделать большую работу.

Дата принятия в 1919 году временной инструкции о Секретариате Министерства иностранных дел Азербайджанской Демократической Республики – 9 июля - отмечается как день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики. Сегодня проходит ровно 100 лет с этой даты.

Восстановившая независимость в 1991 году Азербайджанская Республика, как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики, столкнулась с теми же трудностями, что и Азербайджанская Демократическая Республика. Территориальные притязания Армении против Азербайджана и оккупация наших земель, сложные политические процессы, социально-экономические проблемы поставили под вопросу судьбу только что восстановившей свою независимость Азербайджанской Республики.

Возвращение в июне 1993 года к власти по настойчивому требованию народа Гейдара Алиева стало поворотной точкой в нашей истории. Гейдар Алиев спас Азербайджан из той сложной ситуации и вывел на путь развития, наша страна стала уверенно шагать вперед во всех сферах и были определены фундаментальные принципы нашей внешнеполитической стратегии. За минувший период мы сумели создать сильное, могущественное государство, и сегодня с уверенностью можем сказать, что Азербайджанское государство никогда не было таким сильным, как сейчас.

Сегодня Азербайджан является страной, которая проводит в подлинном смысле слова независимую политику, обладает большим авторитетом на международной арене. Число стран, которые сотрудничают с нами, постоянно растет. Мы дважды председательствовали в самой авторитетной структуре мира - Совете Безопасности ООН. Мы очень тесно сотрудничаем со всеми другими ведущими международными организациями. Азербайджан во всем мире признан как надежный партнер, проводит представительные международные мероприятия, поэтому к нашей стране относятся с большим уважением и симпатией.

Внешняя политика нашей страны является продолжением нашей успешной внутренней политики. Нашим дипломатам, органам дипломатической службы принадлежат исключительные заслуги в укреплении нашей независимости, доведении азербайджанских реалий до всего мира, превращении нашей страны в активного члена международного сообщества.

Прекращение военной агрессии Армении против Азербайджана, освобождение наших оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны в пределах ее признанных на международном уровне границ – один из важных вопросов повестки дня нашей внешней политики. В результате наших последовательных дипломатических усилий международная общественность решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны, урегулирование конфликта на основе именно этих принципов.

По случаю 100-летнего юбилея органов дипломатической службы Азербайджанской Республики еще раз передаю самые искренние поздравления сотрудникам Министерства иностранных дел, наших посольств и представительств, всем, кто трудится в области внешней политики, желаю успехов в таком ответственном и почетном деле, как защита национальных интересов Азербайджана, достойное представление нашей страны на международной арене и успешное осуществление ее внешнеполитического курса”, - говорится в поздравлении главы государства.

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