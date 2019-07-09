Президент Ильхам Алиев: Уверен, что в предстоящие годы мы продолжим развитие партнерства с ЕС в положительном русле (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уверен, что в предстоящие годы мы продолжим развитие партнерства с ЕС в положительном русле, что служит интересам Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи один на один с президентом Совета Евросоюза Дональдом Туском, сообщает во вторник Trend.

Выступая на встрече один на один Президент Ильхам Алиев сказал:

"Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рады видеть Вас в нашей стране. Я вспоминаю Ваш предыдущий визит в Азербайджан. С того времени по сегодняшний день отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном успешно развивались.

Мы провели многочисленные встречи и обсудили широкий спектр вопросов, связанных с нашим очень успешно развивающимся сотрудничеством. Оно охватывает многие сферы, и мы добились повышения нашего партнерства на новый уровень".

Далее, глава государства выразил уверенность в успешности текущего визита высокого гостя:

"Уверен, что визит будет очень успешным. Конечно, мы обсудим вопросы, стоящие в нашей повестке дня, и спланируем дальнейшее сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном. Уверен, что в предстоящие годы мы продолжим развитие нашего партнерства в позитивном русле, что служит интересам Азербайджана. Надеюсь, что все успешно реализуемые нами проекты дадут хорошие результаты. Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного времяпрепровождения в нашей стране".

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