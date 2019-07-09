Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Европейским Союзом основаны на духе партнерства и взаимной поддержке (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Связи между Азербайджаном и Европейским Союзом основаны на духе партнерства и взаимной поддержке.

Об этом, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления во вторник вместе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском с заявлениями для печати, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент, дорогие гости, дамы и господа. Прежде всего, мне хотелось бы еще раз поприветствовать президента Совета Европейского Союза господина Дональда Туска в Азербайджане. Это не первый визит господина Президента в нашу страну, он во второй раз посещает Азербайджан в качестве президента Совета Европейского Союза. Я неоднократно находился с визитом в Брюсселе. Таким образом, это свидетельствует о том, что мы ведем очень активный политический диалог. Сегодняшний визит господина Президента еще раз демонстрирует, что у связей между Европейской комиссией и Азербайджаном очень позитивная динамика", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что сегодня во время встреч один на один и с участием делегаций они обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, вопросы регионального развития и безопасности.

"Мы обсудили продолжающиеся между Европейской комиссией и Азербайджаном переговоры по новому соглашению. Высказали мнения, связанные с перспективами переговоров. Переговоры успешно продолжаются. Многие вопросы уже нашли решение. В настоящее время мы в духе хорошего партнерства работаем над остальными вопросами. В прошлом году между Европейской комиссией и Азербайджаном был принят документ о приоритетах партнерства. Это - очень важный документ. В нем выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. Сегодня в ходе встречи с господином Президентом один на один я проинформировал его о нашей позиции по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Уже много лет наши территории находятся под армянской оккупацией. Более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев страдают от этой агрессии и оккупации. Наша решительная позиция заключается в том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наши усилия направлены на скорейшее разрешение конфликта. Основная причина того, что он до сих пор не урегулирован, - неконструктивная позиция Армении. Должен отметить, что усилия международной общественности и Минской группы ОБСЕ должны быть направлены на скорейшее урегулирование конфликта. Статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Изменение статус-кво означает начало освобождения азербайджанских территорий от оккупации", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что сегодня также были обсуждены вопросы, связанные с энергетической безопасностью, транспортным сектором.

"Азербайджан и Европейский Союз очень конструктивно сотрудничают в этих сферах. Успешно реализуется проект Южного газового коридора. Что касается транспортного сектора, то инвестиции, вложенные в Азербайджане в сферу логистики и транспорта, позволили нам стать важным транспортным хабом. Через территорию нашей страны проходят коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Безусловно, наше географическое положение создает преимущество, однако если бы в транспортный сектор не вкладывались инвестиции, то наше географическое положение не представляло бы особо большого значения. Поэтому усилия, прилагаемые нами в последние годы в этом направлении, приносят уже хорошие результаты, Азербайджан становится важной транзитной страной. В будущем наша роль как транзитной страны, безусловно, возрастет. Мы хорошо сотрудничаем и в других секторах. Надеемся, что все наши планы претворятся в жизнь, потому что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном основаны на духе партнерства и взаимной поддержке. Хочу выразить президенту Туску особую признательность за личный вклад в развитие этих связей. Ситуация в Азербайджане ему хорошо известна. Ему принадлежит очень важная роль в нашем сближении. Мы тоже со своей стороны проводим большую работу для усиления сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мне также хотелось бы отметить, что Азербайджан принял или подписал документы о стратегическом партнерстве с несколькими странами-членами Европейского Союза. Это тоже является хорошим вкладом в наше сотрудничество. Господин Президент, еще раз добро пожаловать. Благодарю за то, что сегодня Вы вместе с нами", - сказал Президент Азербайджана.

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