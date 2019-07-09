Президент Ильхам Алиев: Смена статус-кво означает начало освобождения азербайджанских территорий от оккупации (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Смена статус-кво означает начало освобождения азербайджанских территорий от оккупации.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления вместе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском с заявлениями для печати, передает во вторник Trend, со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня во время встреч один на один и с участием делегаций мы обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, вопросы регионального развития и безопасности. Мы обсудили продолжающиеся между Европейской комиссией и Азербайджаном переговоры по новому соглашению. Высказали мнения, связанные с перспективами переговоров. Переговоры успешно продолжаются. Многие вопросы уже нашли решение. В настоящее время мы в духе хорошего партнерства работаем над остальными вопросами. В прошлом году между Европейской комиссией и Азербайджаном был принят документ о приоритетах партнерства. Это - очень важный документ. В нем выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. Сегодня в ходе встречи с господином Президентом один на один я проинформировал его о нашей позиции по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Уже много лет наши территории находятся под армянской оккупацией. Более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев страдают от этой агрессии и оккупации. Наша решительная позиция заключается в том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наши усилия направлены на скорейшее разрешение конфликта. Основная причина того, что он до сих пор не урегулирован, - неконструктивная позиция Армении. Должен отметить, что усилия международной общественности и Минской группы ОБСЕ должны быть направлены на скорейшее урегулирование конфликта. Статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Изменение статус-кво означает начало освобождения азербайджанских территорий от оккупации", - сказал глава государства.

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