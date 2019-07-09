Президент Ильхам Алиев: Наши усилия уже дают хорошие результаты, Азербайджан превращается в важную транзитную страну (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Наши усилия уже дают хорошие результаты, Азербайджан превращается в важную транзитную страну.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления вместе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском с заявлениями для печати, передает во вторник Trend, со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня мы также обсудили вопросы, связанные с энергетической безопасностью, транспортным сектором. Азербайджан и Европейский Союз очень конструктивно сотрудничают в этих сферах. Успешно реализуется проект Южного газового коридора. Что касается транспортного сектора, то инвестиции, вложенные в Азербайджане в сферу логистики и транспорта, позволили нам стать важным транспортным хабом. Через территорию нашей страны проходят коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Безусловно, наше географическое положение создает преимущество, однако если бы в транспортный сектор не вкладывались инвестиции, то наше географическое положение не представляло бы особо большого значения. Поэтому усилия, прилагаемые нами в последние годы в этом направлении, приносят уже хорошие результаты, Азербайджан становится важной транзитной страной. В будущем наша роль как транзитной страны, безусловно, возрастет", - сказал глава государства.

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