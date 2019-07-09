Дональд Туск: Европейский Союз и Азербайджан с каждым годом сближаются (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - "Переговоры по Соглашению об общем авиационном пространстве", а также по новому соглашению ЕС-Азербайджан близятся к завершению.

Об этом, в частности, сказал президент Совета Европейского Союза Дональд Туск в ходе выступления вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для печати, передает во вторник Trend, со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Прежде всего, господин Президент, хочу выразить Вам признательность за теплую встречу и оказанное нам гостеприимство. Возвращение в Баку, действительно, вызывает у меня чувство радости. В моем выступлении написано "город ветров", я знаю, что это - традиционное название Баку, однако этим утром город выглядит очень спокойным. Азербайджан уникален. Ваша страна сочетает в себе традиции и современность. Своим стратегическим положением в сегодняшнем сложном географическом ландшафте Вы относитесь и к Западу, и к Востоку. Как я уже отмечал ранее, господин Президент, Европейский Союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана", - сказал президент Совета Европейского Союза.

Дональд Туск отметил, что Европейский Союз и Азербайджан с каждым годом сближаются.

"Наши отношения интенсифицировались, на что ясно указывает мой сегодняшний визит. В 2018 году мы определили приоритеты партнерства. Переговоры по Соглашению об общем авиационном пространстве, а также новому соглашению между ЕС и Азербайджаном близки к завершению. Наши экономики извлекут из них пользу, а наши политические, деловые и культурные отношения углубятся. Конечно, мы не должны забывать о Южном газовом коридоре, который, в подлинном смысле слова, соединяет нас. Этот позитивный момент должен вывести наше партнерство на более высокий уровень, принести прямую пользу всем нашим народам, сопровождать проводимый Азербайджаном процесс реформ и экономической диверсификации. Азербайджан предпринял важные шаги для того, чтобы стать транспортным и логистическим хабом. С нетерпением ожидаю поездки в Бакинский порт, который является иллюстрацией намерений Азербайджана, связанных с его восточными и западными, а также северными и южными партнерами. Сегодня в ходе проведенных с Президентом Алиевым обсуждений я еще раз подтвердил готовность Европейского Союза к дальнейшему углублению сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнув также большое значение, которое мы придаем верховенству закона, правам человека и основным свободам", - сказал Дональд Туск.

Он добавил, что Европейский Союз считает, что по-настоящему открытое общество является лучшей гарантией долгосрочной стабильности и хорошей жизни для всех граждан.

"Говоря о стабильности в регионе, мы также обсудили неразрешенный нагорно-карабахский конфликт. Этот конфликт должен быть урегулирован не вооруженным, а лишь политическим путем на основе принципов международного права. Европейский Союз полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы и направление внимания на справедливое и устойчивое урегулирование конфликта на базе основных принципов Хельсинкского заключительного акта. Мы высоко оцениваем общее снижение напряженности, однако последние потери вдоль линии соприкосновения беспокоят нас, так же, как и сопредседателей. Быть сдержанными важно для того, чтобы не применять силу, однако в то же время важное значение имеют и меры, направленные на восстановление атмосферы, позволяющей обеспечивать мир и проводить продуктивные переговоры. Европейский Союз поддерживает деятельность, направленную на установление мира, и готов оказать содействие конкретным мерам по подготовке народов к миру. Наконец, сегодня во второй половине дня я буду удостоен чести совершить поездку в Гобустан. Наскальные изображения, выполненные римскими легионерами, являются доказательством того, какое важное место Азербайджан занимал в Европе на протяжении тысячелетий. В настоящее время я с нетерпением ожидаю развития нашего партнерства в предстоящие годы. Спасибо, господин Президент", - сказал президент Совета Европейского Союза.

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