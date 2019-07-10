Али Ахмедов: Между Азербайджаном и ЮНЕСКО налажено тесное сотрудничество (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проведение 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, с одной стороны, говорит о большом авторитете Азербайджана на международной арене, с другой свидетельствует о большом опыте в сфере проведения международных мероприятий.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал вице-премьер, заместитель председателя – и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в среду Trend.

Вице-премьер отметил, что международные мероприятия, проведенные до сих пор в Азербайджане, способствовали существенному изменению, обновлению имиджа страны: «Проводимые в Азербайджане мероприятия привлекли внимание к стране. С другой стороны, в рамках ЮНЕСКО Азербайджан оказывает активную поддержку реализации масштабных проектов. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева принимает активное участие в осуществлении грандиозных проектов ЮНЕСКО, и благодаря этому участию между Азербайджаном и ЮНЕСКО сформировалось тесное сотрудничество. В рамках этого сотрудничества по инициативе Мехрибан Алиевой в Список ЮНЕСКО включены многие образцы культурного наследия Азербайджана. Считаю, что это тоже одна из полезных сторон сотрудничества Азербайджана и Юнеско для культуры страны».

Али Ахмедов подчеркнул, что участие большого количества гостей в 43-й сессии в Баку способствует их ознакомлению с Азербайджаном, получению еще большей информации о сегодняшнем его развитии, и таким образом формированию отношения к Азербайджану в рамках сегодняшних реалий.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева. Сегодня – 10 июля последний день работы сессии.

На заседании 43-й сессии Комитета, проведенном седьмого июля, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом. Сегодня на заседании закрытия сессии будет принят заключительный документ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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