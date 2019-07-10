Армяне пытаются присвоить азербайджанские ковры, находящиеся в экспозиции Луврского музея (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Оставаясь верными своим «традициям», армяне, «воспользовавшись» открытием выставки «Азербайджанское культурное наследие в Луврском музее», организованной в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, вспомнили «старинные армянские ковры».

Армянская пресса, взяв за основу узоры в виде крестов на трех демонстрируемых на выставке коврах, пытается «арменизировать» их. Не стоит удивляться этому утверждению армян, высказывающимся о том, что «ковры были сотканы до II века нашей эры», и что «международное слово «carpet» в действительности армянского происхождения», сообщает в среду Trend со ссылкой на Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Азербайджанские ковры неотъемлемая часть азербайджанской истории, сказал завсектором «Ковроведение» Института НАНА, доктор исторических наук, профессор Видади Мурадов.

«Азербайджанские ковры - ровесники нашей истории, этнографии и культуры, и неопровержимым фактом является то, что ковроткачество на Кавказе связано с азербайджанским народом», - подчеркнул Мурадов.

По его словам, азербайджанские ковроделы ткали ковры по узорам и орнаментам, связанным с их мировоззрением, мышлением и мифологией: «Поэтому утверждения армян в отношении азербайджанских ковров, большие и малые элементы которых исходят от тюркизма, связаны с символикой и знаками тюркских народов, просто абсурдны. Думаю, если мир настроен на взаимный научный, культурный, политический, экономический обмен, то армяне должны признать, что на протяжении истории «достаточно» пользовались этим обменом, научились ткать ковры (и только ткать!) у азербайджанских тюрков, положить конец поиску таких необоснованных армянских символов как «армянский крест» на азербайджанских коврах и прочее».

Мурадов подчеркнул, что азербайджанские ковры и ковровые изделия демонстрируются и хранятся в самых известных музеях мира и коллекциях: «Три ковра, привезенные в Азербайджан из Луврского музея в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, относятся к Карабахской школе ковроткачества конца XVIII – начала XX веков. Один из них соткан в селе Шахбазлы (Агдам), два других сотканы по ковру «Аждахалы». С конца XVIII века в Азербайджане с большим мастерством ткались многочисленные ковры, и сегодня эта традиция успешно продолжается».

(Автор: Ильхама Исабаплпева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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