Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил России

10 июля 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев десятого июля принял делегацию под руководством Начальника генерального штаба вооруженных сил России - первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова, находящегося с визитом в Баку для участия во встрече с Главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на прес-службу главы государства.

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