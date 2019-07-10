Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил России

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев десятого июля принял делегацию под руководством Начальника генерального штаба вооруженных сил России - первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова, находящегося с визитом в Баку для участия во встрече с Главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на прес-службу главы государства.

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