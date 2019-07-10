В Грузии пройдет 16-я международная конференция, посвященная 10-летию «Восточное партнерство»

БАКУ /Trend/ - Завтра в Грузии пройдет 16-я Международная конференция в Батуми, посвященная 10-й годовщине инициативы Европейского Союза (ЕС) «Восточное партнерство», с беспрецедентным числом иностранных гостей, включая заместителя министра иностранных дел Азербайджана Махмуда Мамедгулиева, президента Совета Европейского Союза Дональда Туска и высокопоставленных лиц Министерства иностранных дел Грузии, передает Trend со ссылкой на официальные источники «Восточного партнерства».

Все высокопоставленные официальные лица Грузии, президент Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и восемь министров иностранных дел из стран ЕС и Восточного партнерства (ВП) планируют принять участие в двухдневном мероприятии. Цель конференции - оценить ВП, его основные результаты, а также нынешний геополитический контекст.

Участники конференции расскажут о проблемах общих для ЕС и Восточных партнеров, чтобы Восточное партнерство эффективно учитывало интересы каждой стороны в соответствии с принципами дифференциации и открытости », - говорится на официальной странице конференции.

На конференции будут предложены конкретные тематические сессии по основным направлениям сотрудничества, на которых участники поделятся новыми идеями о дальнейшем укреплении партнерства и продвижении процессов европейской интеграции после 2020 года.

Участники конференции также обсудят проекты в области транспорта, энергетики и цифровой связи, направленные на более глубокую экономическую интеграцию партнеров с ЕС.

В кулуарах конференции пройдут два параллельных мероприятия: Инвестиционный форум Восточного партнерства и Ежегодная ассамблея доноров Целевого фонда технической помощи Восточного партнерства.

Восточное Партнерство - это совместная инициатива с участием ЕС, его государств-членов и шести партнеров из Восточной Европы: Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова, Армении и Украины.

Восточное партнерство направлено на повышение открытого процветания, стабильности в регионе и развитие всесторонних областей, включая экономическое развитие, укрепление институтов, связь, энергоэффективность, окружающую среду и изменение климата.

Автор: Бадалов Ровшан

Twitter: @badalov_rovshan

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