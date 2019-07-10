Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с президентом Бизнес-совета MEDEF (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду встретилась с президентом Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что рада видеть в Азербайджане президента Делового совета Организации предпринимателей Франции MEDEF Жоффруа Ру де Безье. Мехрибан Алиева отметила, что между Азербайджаном и Францией налажено успешное сотрудничество, которое охватывает многие сферы. Говоря о значении политических, экономических, гуманитарных связей, Первый вице-президент сказала, что эти отношения служат дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами. Первый вице-президент отметила успешное продолжение сотрудничества в энергетической сфере, подчеркнула наличие большого потенциала для расширения деятельности французских компаний в ненефтяном секторе Азербайджана.

Президент Делового совета Организации предпринимателей Франции MEDEF Жоффруа Ру де Безье сообщил, что в нашу страну совершают визиты около 170 представителей предприятий Франции, высоко оценил проведенные в Азербайджане встречи, подчеркнул высокий уровень сотрудничества между нашими странами. Говоря о достигнутых успехах в энергетическом секторе, гость подчеркнул, что французские компании заинтересованы в налаживании связей в ненефтяной сфере – в области информационных технологий, инноваций, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, туризма. Жоффруа Ру де Безье сказал, что в нашей стране созданы все условия для более активной деятельности французских компаний в Азербайджане.

На встрече было подчеркнуто значение, состоявшегося в марте этого года визита Мехрибан Алиевой во Францию, с точки зрения расширения двусторонних связей.

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