Международный фонд тюркской культуры и наследия распространил заявление в связи с внесением исторических памятников Шеки в Список всемирного наследия

10 июля 2019 20:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Международный фонд тюркской культуры и наследия распространил заявление в связи с внесением Ханского дворца и исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает в среду Trend, в своем заявлении Фонд, наряду с азербайджанским народом, поздравил весь тюркский мир с этим знаменательным событием.

"Сохранение своих культурных памятников, духовного наследия является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Нужно отметить особую плодотворную деятельность в этой сфере Первого вице-президента Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой.По ее непосредственной инициативе и усилиями культурные памятники и нематериальные культурное наследие Азербайджана заняли достойное место в списках ЮНЕСКО.

Расположеный на древнем Шелковом пути, исторически известный как город толерантности, Шеки подарил мировой культуре такие уникальные образцы архитектуры как карвансараи, мечети, мосты, ремесленные мастерские. Являясь основным центром изготовления шелка, обагатил нематериальную мировую культуру таким образцом искусством, как келагаи. Построенный в 1763 году Гусейн ханом, собранный из тысяч различных цветных стекол Шекинский Ханский дворец, при постройке которого использовалось древнее декоративно-прикладное искусство “шебеке”, является одним из важнейших архитектурно-исторических памятников мира. Это событие, вызывающее гордость, способствует еще большему признанию в мире этого редкого архитектурного памятника Азербайджана, являющегося частью тюркского мира, а также созданию новых связей и мостов между тюрским миром и ЮНЕСКО.

Международный фонд тюркской культуры и наследия верит, что в ближайшем будущем в Список всемирного наследия ЮНЕСКО также будут включены такие памятники архитектуры Азербайджана как мавзолей Момине Хатун в Нахчыване, Атешгах в Сураханы, а также, находящиеся на оккупированных территориях Нагорного Карабаха верхняя мечеть Говхер-Ага, Дворец карабахских ханов в Шуше и другие", - говорится в заявлении.

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