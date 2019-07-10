Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России - первым заместителем министра обороны РФ Валерием Герасимовым, находящимся с визитом в Баку для участия во встрече с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на прес-службу главы государства.

На встрече было отмечено значение регулярного проведения в Баку важных переговоров на международном уровне.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией во всех сферах, выражено удовлетворение расширением сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с перспективами развития связей в военной и военно-технической сферах.

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