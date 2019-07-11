Новруз Мамедов: Благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева в 70-х годах сформировалась экономическая основа будущей независимости Азербайджана (версия 2)

11 июля 2019 11:24 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:53)

БАКУ /Trend/ - В 70-х годах во многом благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева ряд предприятий стратегического назначения СССР был построен именно в Азербайджане, чем сформировалась экономическая основа будущей независимости республики.

Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете «Азербайджан» под заголовком «Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию».

По словам премьер-министра, по мере того, как историческая наука изучает личность Гейдара Алиева, она на самом деле изучает исторические процессы, настоящее независимого Азербайджана, процесс государственного строительства, проводимого в стране.

Премьер подчеркнул, что сравнение исторических реалий является самым объективным фактором для оценки деятельности великих личностей: «В данном контексте, руководимый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Азербайджан воспринимается как страна, постоянно движущаяся к решению проблем, стремящаяся к возрождению экономической, социальной, гуманитарной и культурной сфер, где важнейшее место на каждом этапе развития занимает человеческий и личностный фактор».

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новруз Мамедов: Благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева в 70-х годах сформировалась экономическая основа будущей независимости Азербайджана
Политика 10:53
Новруз Мамедов: В 2019 году самофинансируются 34 города и районов Азербайджана
Политика 10:43
Новруз Мамедов избран председателем наблюдательного совета ГНФАР на следующий срок
Экономика 4 июля 19:28
Утвержден раздел территории Гызылагаджского национального парка
Общество 3 июля 10:12
Изменен список структур Госкомитета по архитектуре и градостроительству Азербайджана
Общество 20 июня 10:05
В Азербайджане информация о прекращении деятельности политпартий будет включаться в госреестр
Общество 20 июня 09:59
Лента новостей
Нацбанк Грузии объясняет причины падения курса лари
Финансы 12:50
WebMoney рассказал о выгодах Узбекистана от сотрудничества (Экслклюзив)
Финансы 12:49
ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра
Турция 12:48
Объем товарооборота между Францией и Азербайджаном вырос на 53 процента - министр
Экономика 12:42
Ягуб Махмудов: Включение Дворца Шекинских ханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - великая победа мудрой политики Президента Ильхама Алиева
Политика 12:39
Свыше 20 текстильных компаний покидают Стамбул
Бизнес 12:35
Клуб анонимных киллеров по-азербайджански (ВИДЕО)
Интересное 12:35
Через порты Турции в июне перевезено свыше 700 тысяч автомобилей
Бизнес 12:34
Рост продаж евро в казахстанком Алматы превысил 50%
Финансы 12:33