Новруз Мамедов: Благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева в 70-х годах сформировалась экономическая основа будущей независимости Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В 70-х годах во многом благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева ряд предприятий стратегического назначения СССР был построен именно в Азербайджане, чем сформировалась экономическая основа будущей независимости республики.

Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете «Азербайджан» под заголовком «Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию».

По словам премьер-министра, по мере того, как историческая наука изучает личность Гейдара Алиева, она на самом деле изучает исторические процессы, настоящее независимого Азербайджана, процесс государственного строительства, проводимого в стране.

Премьер подчеркнул, что сравнение исторических реалий является самым объективным фактором для оценки деятельности великих личностей: «В данном контексте, руководимый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Азербайджан воспринимается как страна, постоянно движущаяся к решению проблем, стремящаяся к возрождению экономической, социальной, гуманитарной и культурной сфер, где важнейшее место на каждом этапе развития занимает человеческий и личностный фактор».

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