Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем продолжать последовательные усилия по пропаганде исламских ценностей

БАКУ /Trend/ - Мы и дальше будем продолжать последовательные усилия по пропаганде исламских ценностей.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам II Международного симпозиума «Исламская цивилизация на Кавказе», проходящего в Баку, сообщает в четверг Trend.

Обращение главы государства зачитал заведующий отделом межнациональных отношений, мультикультурализма и вопросов религии Администрации Президента Азербайджана Этибар Наджафов.

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