Мубариз Гурбанлы: В Армении разрушены тысячи объектов тюркской и исламской культуры

БАКУ /Trend/ - Агрессия Армении против Азербайджана, а также ее предвзятое отношение к исламу привели к постепенному уничтожению на этой территории образцов культуры, относящихся к исламу.

Об этом на II Международном симпозиуме «Исламская цивилизация на Кавказе» сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в период распространения ислама на Кавказе в Иреванском ханстве (нынешняя территория Армении) были мечети. По проведенным подсчетам, в Армении разрушены тысячи центров культуры, принадлежащих азербайджанским тюркам и исламу.

Гурбанлы добавил, что Управление мусульман Кавказа (УМК) сыграли свою роль в распространении исламской цивилизации на Кавказе: «Однако этот процесс стал шире осуществляться только после независимости. Когда Азербайджан только обрел независимость, в стране функционировало только 17 мечетей. Сегодня в Азербайджане более 2500 мечетей».

Отметим, что в Баку 11-12 июля проходит II Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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