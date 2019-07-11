Новруз Мамедов: Благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева в 70-х годах сформировалась экономическая основа будущей независимости Азербайджана (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:53)

БАКУ /Trend/ - В 70-х годах во многом благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева ряд предприятий стратегического назначения СССР был построен именно в Азербайджане, чем сформировалась экономическая основа будущей независимости республики.

Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете «Азербайджан» под заголовком «Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию».

По словам премьер-министра, по мере того, как историческая наука изучает личность Гейдара Алиева, она на самом деле изучает исторические процессы, настоящее независимого Азербайджана, процесс государственного строительства, проводимого в стране.

Премьер подчеркнул, что сравнение исторических реалий является самым объективным фактором для оценки деятельности великих личностей: «В данном контексте, руководимый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Азербайджан воспринимается как страна, постоянно движущаяся к решению проблем, стремящаяся к возрождению экономической, социальной, гуманитарной и культурной сфер, где важнейшее место на каждом этапе развития занимает человеческий и личностный фактор».

Премьер-министр отметил, что анализ событий, которые происходили в прошлом столетии, путь, ведущий республику к независимости, начавшись в 1969 году, завершился целенаправленной политикой, проводимой великим лидером Гейдаром Алиевым в период второго руководства Азербайджаном.

Мамедов подчеркнул, что великий лидер усердно работал для того, чтобы азербайджанцы учились в престижных вузах СССР, настойчиво требовал от Москвы увеличить число внеконкурсных мест, выделенных республике, и в большинстве своем добился этого: «Если в 1970 году число студентов, отправляемых учиться за пределы республики, составляло 60 человек, то в 1975 году их стало 600 человек, а в 1978 году достигло 800-900 человек. Много позже – в 1997 году, на встрече общенационального лидера Гейдара Алиева с выпускниками, окончившими различные университеты бывшего СССР, он сказал, что, занимаясь лично подготовкой кадров в Азербайджане, и отправляя учиться молодежь в вузы за пределами республики, он думал о будущем Азербайджана и его независимости. И тогда он верил в то, что придет время, и эти кадры будут нужны Азербайджану, которые и обеспечат независимость страны», - отметил Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.