БАКУ /Trend/ - 11 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Azerenerji увеличило производство электроэнергии; В Шеки запущен завод по переработке семян; Азербайджанская гимнастка завоевала золото на Летней Универсиаде; В заповеднике Янардаг прошел вечер йоги и поэзии и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.