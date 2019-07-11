Новруз Мамедов: Инвестированные в экономику Азербайджана $2,8 млрд являются показателем позитивной динамики развития (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первой четверти 2019 года и обсуждению предстоящих задач, еще раз доказало, что наша страна на пути динамического развития. Статистические цифры, озвученные в ходе заседания, в очередной раз подтверждают эффективность, проводимых под руководством главы реформ, которые способствуют повышению человеческого фактора.

Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете «Азербайджан» под заголовком «Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию», сообщает в четверг Trend.

Как отмечается в статье, за отчетный период из налоговых и таможенных структур в бюджет поступило более 200 миллионов манатов, ВВП вырос на три процента, промышленное производство на 4,4 процента; промышленное производство в ненефтяном секторе на 15,6 процента.

«Рост в сельском хозяйстве на 3,6 процента и доходов населения - на 5,5 процента, низкий уровень инфляции – около 2,1 процента, инвестиции в экономику Азербайджана 2,8 миллиарда доллара - показатели позитивной динамики развития», - пишет премьер.

Как далее отмечает автор, политика Азербайджана и меры в области развития предпринимательства, высоко оцениваются также влиятельными международными организациями.

"В отчете "Doing Business" Всемирного банка Азербайджан с 63-го места в 2016 году поднялся до 25-го в 2019 году. Согласно отчету Давосского экономического форума, азербайджанская экономика по конкурентоспособности в 2018 году стоит на 35-ом месте среди 138 стран, и уже восьмой год, как лидирует среди стран СНГ. В отчете Форума «Индекс инклюзивного развития 2018» Азербайджан значится на третьем месте среди наиболее быстро развивающихся стран, а в СНГ- на первом.

Согласно индексу человеческого развития Программы развития ООН, Азербайджан, покинув группу стран со средним индексом человеческого развития, вошел в группу с высоким индексом", - говорится в статье.

"Целью социально-ориентированной политики Президента Ильхама Алиева, проводимой в последние 15 лет, является не только устранение социального неравенства, но и его уравновешивание, устранение разницы в материальном положении граждан, обеспечение достойного уровня жизни для всех членов общества, не допуская его расслоения.

Подписанные главой государства за последнее десятилетие распоряжения имеют большое значение в социальном обеспечении и снижении уровня бедности. К примеру, можно вспомнить указ Президента «О мерах по списанию долгов населения за использование природного газа» от 29 декабря 2009 года. Согласно указу, в целях укрепления социальной защиты населения и регулирования положения, сложившегося сфере оплаты потребляемого природного газа, были списаны возникшие на 1 октября 2009 года долги населения Производственному объединению «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана на сумму 327,0 миллиона манатов», - пишет Новруз Мамедов.

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