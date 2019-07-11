Эльданиз Салимов: Военные переговоры России и НАТО в Баку говорят о международном авторитете Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Очередная встреча центров силы именно в Баку - вовсе не случайность. Это говорит о международном авторитете Азербайджана.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии “Ени Азербайджан” (ПЕА) Эльданиз Салимов, комментируя встречу между начальником Генерального штаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.

Депутат напомнил, что Азербайджан не является членом ни НАТО, ни Организации договора о коллективной безопасности. Поэтому, выбор Баку, в качестве места такой важной встречи имеет огромное значение для Азербайджана.

Салимов отметил, что Азербайджан, как стабильная страна, стала местом проведения мероприятий международного значения « Встреча представителей НАТО и России в Баку, доверие проведения этого мероприятия Азербайджану говорит о международном авторитете нашей страны. Одной из основных причин проведения сегодня в Азербайджане важнейших международных встреч, церемоний, является личный авторитет Президента Ильхама Алиева и его достойное представление нашей страны на международной арене», - сказал депутат.

Отметим, что в среду в Баку встретились начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.