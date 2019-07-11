МИД: Призываем международное сообщество оказать давление на Армению для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева (версия 2)

11 июля 2019 16:06 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности - первая версия опубликована в 15:21)

БАКУ/Trend/ - Сегодня исполняется пять лет со дня взятия в заложники мирных граждан Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. В этой связи министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

" Аскеров и Шахбазов были взяты в заложники, а Гасан Гасанов - убит армянскими вооруженными силами, при попытке посетить могилы своих родителей в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе Азербайджана. На основе надуманных утверждений, так называемый «суд» сепаратистского марионеточного режима, образованного на оккупированных территориях Азербайджана, осудил Аскерова на пожизненное заключение, а Гулиева - на 22 года лишения свободы.

Каждый день нахождения этих двух гражданских азербайджанцев в заложниках Армении сопровождается пытками. Внешний вид Аскерова и Гулиева, до и после взятия в заложники - наглядное доказательство какому нечеловеческому обращению, физическим и моральным мучениям они подвергаются.

В результате продолжающейся военной агрессии Армении по отношению к Азербайджану, оккупированы Нагорный Карабах и еще семь прилегающих районов страны. В результате этнических чисток на оккупированных территориях, более миллиона азербайджанцев, в том числе семьи Аскерова и Гулиева, вынужденно покинули свои дома, бросив свое имущество.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД: Призываем международное сообщество оказать давление на Армению для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Политика 15:21
Главы Генштабов ВС Азербайджана и России обсудили урегулирование карабахского конфликта (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10 июля 19:51
В Баку назначен новый генконсул Грузии
Политика 10 июля 18:35
Эльмар Мамедъяров принял нового посла Германии (ФОТО)
Политика 8 июля 21:01
Таир Миркишили: Проект резолюции ПА ОБСЕ - новое дипломатическое достижение в свете урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта
Политика 8 июля 18:47
Эльмар Мамедъяров о перспективах трансрегиональных транспортных проектов Азербайджана
Политика 6 июля 17:30
Лента новостей
В Казахстане реализуют строительство горно-металлургического комплекса и ряд других инвестпроектов
Бизнес 17:22
Грузия обсудила новые возможности европейской интеграции
Финансы 17:15
ОПЕК озвучил прогноз по объемам добычи нефти в Казахстане
Энергетика 16:55
Узбекистан занимает первое место в Центральной Азии по обороту безналичных платежей
Финансы 16:55
Свыше 1,7 тыс. сирийских беженцев вернулись из Ливана на родину
Арабские страны 16:50
Культурное наследие Азербайджана в музее Лувра – ковры "Челеби", "Ханлыг" и "Аждахалы" (ФОТО)
Интервью 16:48
При поддержке Фонда Гейдара Алиева народный артист Ялчын Рзазаде пройдет полное обследование и курс лечения
Общество 16:40
В Грузии обсудили перспективу выполнения прямых рейсов между Тбилиси и Софией
Бизнес 16:34
ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 16:31