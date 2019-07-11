МИД: Призываем международное сообщество оказать давление на Армению для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева (версия 2)

(Добавлены подробности - первая версия опубликована в 15:21)

БАКУ/Trend/ - Сегодня исполняется пять лет со дня взятия в заложники мирных граждан Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. В этой связи министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

" Аскеров и Шахбазов были взяты в заложники, а Гасан Гасанов - убит армянскими вооруженными силами, при попытке посетить могилы своих родителей в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе Азербайджана. На основе надуманных утверждений, так называемый «суд» сепаратистского марионеточного режима, образованного на оккупированных территориях Азербайджана, осудил Аскерова на пожизненное заключение, а Гулиева - на 22 года лишения свободы.

Каждый день нахождения этих двух гражданских азербайджанцев в заложниках Армении сопровождается пытками. Внешний вид Аскерова и Гулиева, до и после взятия в заложники - наглядное доказательство какому нечеловеческому обращению, физическим и моральным мучениям они подвергаются.

В результате продолжающейся военной агрессии Армении по отношению к Азербайджану, оккупированы Нагорный Карабах и еще семь прилегающих районов страны. В результате этнических чисток на оккупированных территориях, более миллиона азербайджанцев, в том числе семьи Аскерова и Гулиева, вынужденно покинули свои дома, бросив свое имущество.

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