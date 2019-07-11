МИД: Призываем международное сообщество оказать давление на Армению для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Сегодня исполняется пять лет со дня взятия в заложники мирных граждан Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. В этой связи министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

"Аскеров и Шахбазов были взяты в заложники, а Гасан Гасанов - убит армянскими вооруженными силами, при попытке посетить могилы своих родителей в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе Азербайджана. На основании надуманных утверждений, так называемый "суд" сепаратистского марионеточного режима, образованного на оккупированных территориях Азербайджана, осудил Аскерова на пожизненное заключение, а Гулиева - на 22 года лишения свободы.

Каждый день нахождения этих двух гражданских азербайджанцев в заложниках Армении сопровождается пытками. Внешний вид Аскерова и Гулиева, до и после взятия в заложники - наглядное доказательство какому нечеловеческому обращению, физическим и моральным мучениям они подвергаются.

В результате продолжающейся военной агрессии Армении по отношению к Азербайджану, оккупированы Нагорный Карабах и еще семь прилегающих районов страны. В результате этнических чисток на оккупированных территориях, более миллиона азербайджанцев, в том числе семьи Аскерова и Гулиева, вынужденно покинули свои дома, бросив свое имущество.

По императивным нормам и принципам международного права, захват территорий с применением силы или угрозой ее применения ни в коем случае не может считаться законным. Этот принцип в очередной раз подтверждается резолюциями Совета Безопасности ООН 822, 853, 874, 884 от 1993 года в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. Резолюции СБ ООН обязывают немедленный, полный и безоговорочный вывод оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, также в них зафиксированы гуманитарно-правовые основы урегулирования конфликта, требующие возвращения вынужденных переселенцев в свои родные места.

С момента начала агрессии Армении в отношении Азербайджана, вразрез нормам и принципам международного права и уставу ООН, без вести пропали 3888 граждан Азербайджана, из них 718 гражданские лица, в том числе 266 женщин, 71 ребенок и 326 стариков.

Армения продолжает нарушать, взятые на международном уровне обязательства, вопреки Женевским конвенциям 1949 года и пунктам их дополнительных протоколов, запрещающих взятие в заложники гражданских лиц, и требующих гуманного отношения к гражданским лицам во время военных конфликтов. Она игнорирует призывы азербайджанской стороны к соблюдению норм гуманитарного права и двустороннему освобождению в самом скором времени гражданских лиц, с обеих сторон, по принципу "всех на всех".

Содержание в заложниках Аскерова и Гулиева армянской стороной в тяжелых условиях в течение пяти лет и другие действия такого рода наносят серьезный ущерб переговорам по урегулированию конфликта и служат увеличению напряженности. Если армянская сторона действительно хочет добиться, как она неоднократно заявляла, "создания надлежащих условий для исключительно мирного урегулирования конфликта", то должна сделать шаги в направлении освобождения незаконно взятых в заложники гражданских лиц Азербайджана.

Напомним, что Европейским судом по правам человека наряду с определением ответственности Армении, как стороны-оккупанта, по делу «Чирагов и другие против Армении», было еще раз подтверждено право азербайджанских вынужденных переселенцев на возвращение в свои дома и места постоянного проживания, а также закреплено применение соответствующих стандартов и принципов международного гуманитарного права и прав человека, в юридических и технических аспектах, в деле возвращения их движимого и недвижимого имущества.

Как указано в 195 параграфе решения суда, в настоящее время единственным препятствием возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев является расположение вооруженных сил Армении на оккупированных территориях и нарушение режима прекращения огня.

Руководствуясь высшими принципами гуманизма, призываем международное сообщество, и в особенности страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, соответствующие международные и неправительственные организации оказать серьезное влияние и давление на Армению, для скорейшего освобождения и воссоединения с семьями наших соотечественников.

Азербайджан постоянно держит в центре внимания вопрос освобождения Аскерова и Гулиева и в дальнейшем будет продолжено осуществление необходимых мер в этом направлении", говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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