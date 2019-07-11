Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем продолжать наши последовательные усилия по пропаганде общечеловеческих исламских ценностей (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мы и дальше будем продолжать наши последовательные усилия по пропаганде общечеловеческих исламских ценностей.

Об этом в частности говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам, проходящего в Баку, II Международного симпозиума "Исламская цивилизация на Кавказе", сообщает в четверг Trend.

Обращение главы государства зачитал заведующий отделом межнациональных отношений, мультикультурализма и вопросов религии Администрации Президента Азербайджана Этибар Наджафов.

“Уважаемые участники Симпозиума!

Рад приветствовать вас в столице нашей страны – городе Баку, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

Последние 1400 лет истории Кавказа, который благодаря своему культурно-этническому разнообразию и природно-географическим богатствам является одним из уникальных уголков мира, связаны с исламской религией. Многочисленные относящиеся к этой религии образцы материальной и нематериальной культуры в Азербайджане, а также в различных районах Кавказа, свидетельствуют о глубоких корнях исламской цивилизации в регионе. Сегодня основу культуры многих народов, проживающих на Кавказе, составляют исламские ценности.

Ислам начал распространяться в Азербайджане с середины VII века, и наша страна превратилась в один из культурно-исторических центров исламской цивилизации. Наш народ на протяжении столетий на такой культурно-духовной основе даровал истории общечеловеческой мысли великих личностей, всемирно известным азербайджанским ученым и мыслителям, гениям слова и искусства принадлежат исключительные заслуги в развитии исламской культуры.

В Азербайджане и сегодня, как было исторически, придается особое значение сохранению исламских ценностей. Проведение в Баку 9-11 декабря 1998 года по инициативе великого лидера Гейдара Алиева Международного симпозиума «Исламская цивилизация на Кавказе» явилось наглядным примером привязанности нашего народа к своему историческому прошлому и национально-духовным ценностям.

Объявление 2017 года в Азербайджанской Республике «Годом исламской солидарности» и проведение в нашей стране IV Игр исламской солидарности должны расцениваться как призывы к спокойствию и солидарности в нашем современном беспокойном мире. В настоящее время, когда в ряде стран исламофобия приобрела размах, мы и дальше будем продолжать наши последовательные усилия по пропаганде общечеловеческих исламских ценностей, призывающих людей к единству, равноправию, миру и толерантности, а также инициативы, направленные на межкультурный диалог и сотрудничество.

Выражаю уверенность в том, что II Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе» пройдет в атмосфере интересных и конструктивных обсуждений, внесет новый вклад в изучение исторического места и роли Азербайджана, Кавказа в целом в развитии исламской цивилизации, желаю успеха вашему собранию”, - говорится в обращении главы государства.

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