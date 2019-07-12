Сегодня пройдет последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана

12 июля 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на повестку которого вынесено 28 вопросов, сообщает в пятницу Trend.

Будут обсуждены поправки к законам «О нотариате», «О государственной пошлине», «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год», «О трудовых пенсиях», «О судах и судьях» и др., а также в Налоговый кодекс и Кодекс об административных проступках.

Большинство законопроектов будут обсуждаться во втором и третьем чтении.

Отметим, что после этого заседания депутаты уйдут на каникулы до 30 августа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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