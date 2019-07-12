Посол: Визит Туска показал значительный прогресс в отношениях между ЕС и Азербайджаном

12 июля 2019 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Визит Президента Совета Европейского Союза в Азербайджан показал значительный прогресс в отношениях с ЕС.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции глава Делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас. «Это был последний региональный визит Президента Совета ЕС Дональда Туска. Этот визит показал значительный прогресс в отношениях между странами с 2015 года, когда он совершил визит в Азербайджан. Туск выразил поддержку суверенитету, территориальной целостности и независимости Азербайджана»,- сказал Янкаускас.

Глава Делегации ЕС отметил, что Евросоюз и Азербайджан находятся на последнем этапе переговоров по подписанию соглашения о партнерстве.

«Наблюдался большой прогресс в переговорах по новому авиационному соглашению. Мы приступили к новым диалогам по транспорту и безопасности в прошлом году. Мы подписали очень важный документ по приоритетам партнерства. Реализация проекта «Южный газовый коридор» идет хорошо. ЕС остается самым большим торговым партнером и инвестором в Азербайджане. Бизнес-форум ЕС-Азербайджан в этом году набрал рекордное количество участников. У нас проекты почти со всеми институтами в Азербайджане почти во всех социальных экономических сферах», - сказал Янкаускас.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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